Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2021

10 Şubat 2021 18:50
Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yılını bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım
Kılıçdaroğlu'ndan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine mektup: AB üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi tekrar yapılandırılmalı
RTÜK'ten "Gülnaz Şırınga" haberi sebebiyle Halk TV'ye para cezası
Takvim'den Meral Akşener'e hakaret: Bu manşeti anlamazsanız 'beyne iyi gelen besinler'i okuyun!
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Akşener'den 'uzay programı' yorumu: 5 müteahhit çok sevinçlidir, acaba hangisi alacak?
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