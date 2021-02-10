Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2021

Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yılını bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım

Kılıçdaroğlu'ndan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine mektup: AB üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz

Bahçeli: Anayasa Mahkemesi tekrar yapılandırılmalı

RTÜK'ten "Gülnaz Şırınga" haberi sebebiyle Halk TV'ye para cezası

Takvim'den Meral Akşener'e hakaret: Bu manşeti anlamazsanız 'beyne iyi gelen besinler'i okuyun!

İnce'nin partisine geçeceği iddia edilen 17 milletvekilinden açıklama: İtibar suikasti girişimi

Akşener'den 'uzay programı' yorumu: 5 müteahhit çok sevinçlidir, acaba hangisi alacak?

Emniyet'ten ‘Boğaziçi misafirhanemiz’ videosuna soruşturma

Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Dini nikâhlı eşini pompalı tüfekle öldürdü!

Arda Turan'a 2 maç men cezası