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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2021

10 Şubat 2021 18:50

Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yılını bu ülkeye ve milletimize yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım

Kılıçdaroğlu'ndan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine mektup: AB üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz

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