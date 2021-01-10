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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2021

10 Ocak 2021 18:22

-Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına alındı

-Cumhurbaşkanlığı ve MSB, bilgi paylaşımlarını BiP üzerinden yapma kararı aldı

-Kremlin: Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Moskova’da üçlü görüşme yapılacak

-Bilimsel bütünlük inceleme sitesinden analiz: "Melih Bulu'nun doktora tezinin bir bölümünde yüzde 50'ye kadar intihal var"

-Erdoğan: Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz

-Yüksek lisans tezinde intihal yapmakla suçlanan Avusturya Çalışma Bakanı istifa etti

-İyi Partili Aytun Çıray: AKP'den daha olumsuz tehlike Cumhur İttifakı'dır

-CHP'li Başarır, Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşaatındaki çatlakları paylaştı: "Ülkemiz faciaya sürükleniyor!"

-Harvard'dan Doç. Altındiş: Risk altında bir birey olsam; tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa bu aşıyı olurdum

-Diyanet'in de elektrik ihalesini Cengiz aldı

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