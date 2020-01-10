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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ocak 2020

10 Ocak 2020 19:46

-ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Elçiliklere saldırı olacağına dair istihbarat var

-Irak'ta ABD'ye çağrı: Ülkeden nasıl çekileceğinize karar verin

-TÜİK verilerine göre işsizlik 18 aydır artıyor; işsizlik Ekim 2019'da yüzde 13,4 yükseldi

-Polimetre’nin kurucusu Ölçer: AK Parti’nin oyları her geçen gün eriyor, Erdoğan tekrar aday olamaz

-Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç kimse halka sesini yükseltmesin

-CHP Sözcüsü'nden Erdoğan'ın 'geç evleniyorlar' çıkışına yanıt: İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek?

-10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 2019 basın özgürlüğü raporu: 108 gazeteci tutuklu, en az 34 gazeteci darp edildi

-“Wikipedia ne zaman erişime açılacak?” sorusuna Bakan Gül’den yanıt: AYM’nin gerekçeli kararı açıklaması bekleniyor

-Beren Saat, aldığı ödülü 'İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine' adadı

-Ankara'da ekmeğe zam kararında geri adım

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