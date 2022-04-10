Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Nisan 2022

10 Nisan 2022 18:07
Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var
Kocaeli'de müzisyenlere 'Ramazan'da alkol içemezsiniz' saldırısı: 3 gözaltı
6 muhalefet partisi, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş" planı için komisyon kurdu; isimler belirlendi
Bakan Nebati: Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz
CHP Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu: İktidar sahiplerinin özgür medyaya tahammülleri yok
Özdağ: 6 muhalefet liderinin adayı olmazsa Mansur Yavaş'a biz teklif götürürüz
AKP'den 'yoklama' yorumu: Tüm partiler için sıkıntı olur, birçok kişi zor durumda kalır
Zelenski: Ülkenin doğusunda sert bir savaşa hazırız
Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti
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