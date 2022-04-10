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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Nisan 2022

10 Nisan 2022 18:07

Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var

Kocaeli'de müzisyenlere 'Ramazan'da alkol içemezsiniz' saldırısı: 3 gözaltı

6 muhalefet partisi, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş" planı için komisyon kurdu; isimler belirlendi

Bakan Nebati: Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz

CHP Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptalini isteyecek

Kılıçdaroğlu: İktidar sahiplerinin özgür medyaya tahammülleri yok

Özdağ: 6 muhalefet liderinin adayı olmazsa Mansur Yavaş'a biz teklif götürürüz

AKP'den 'yoklama' yorumu: Tüm partiler için sıkıntı olur, birçok kişi zor durumda kalır

Zelenski: Ülkenin doğusunda sert bir savaşa hazırız

Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti

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