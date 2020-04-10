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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Nisan 2020

10 Nisan 2020 20:04

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı1006'ya, vaka sayısı da 47 bin 029'a yükseldi

Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde1 milyon 600 binden fazla vaka, 100 bine yakın ölüm

Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı: Genç nüfusta işsizlik oranı %24,5

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü:Uzun süre evde kalmaya hazır olun

İmamoğlu: 2020 için su sorunumuz yokama tasarruflu kullanalım

Çiftçiler Sendikası: Koronavirüs nedeniyle gıda krizi ile karşı karşıyayız; sadece 21 ile tohum desteği sunulacak

Balıkesir’in turistik ilçelerinde hafta sonu araçla giriş çıkış yasağı

13 aylık bebek Covid-19'u yendi

Uluslararası neo-Nazi grubunun lideri 13 yaşında çıktı; reşit olmadığı için tutuklanamıyor

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