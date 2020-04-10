Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Nisan 2020

10 Nisan 2020 20:04
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı1006'ya, vaka sayısı da 47 bin 029'a yükseldi
Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde1 milyon 600 binden fazla vaka, 100 bine yakın ölüm
Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı: Genç nüfusta işsizlik oranı %24,5
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü:Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İmamoğlu: 2020 için su sorunumuz yokama tasarruflu kullanalım
Çiftçiler Sendikası: Koronavirüs nedeniyle gıda krizi ile karşı karşıyayız; sadece 21 ile tohum desteği sunulacak
Balıkesir’in turistik ilçelerinde hafta sonu araçla giriş çıkış yasağı
13 aylık bebek Covid-19'u yendi
Uluslararası neo-Nazi grubunun lideri 13 yaşında çıktı; reşit olmadığı için tutuklanamıyor
Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...
Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...
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