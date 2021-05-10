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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2021

10 Mayıs 2021 18:15

TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı 4 milyon 236 bin kişi oldu

Ulaştırma Bakanı'ndan İkizdere açıklaması: Bölgede 10 farklı noktada araştırmalar yapıldı, en uygun taş burada tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi

Öztrak: Ülke, Kurtlar Vadisi’ne dönmüş; bu korkunç itiraflar için tek bir Cumhuriyet Savcısı kılını kıpırdatmıyor

Babacan: 2018'de Abdullah Gül'e "Ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz" diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu

Demirtaş: Bugünleri tahmin etmiştim ama durdurmaya gücümüz yetmedi maalesef

Davutoğlu: Sedat Peker'e devlet adına koruma veren siz değil miydiniz; bu iktidar bitiyor, seçim olmazsa yıldırım düşer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Eski milletvekili İşbaşaran'dan, Sedat Peker'e yanıt: İstediğin kadar Hakan Fidan’a güzellemeler yap, seni oralarda daha fazla öttürmezler

Para çekmeyi geçici olarak durduran Binance'de işlemler yeniden başladı

 

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