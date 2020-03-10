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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mart 2020

10 Mart 2020 19:56

-Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta 1 dakika bekledi

-ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Rusya ve Suriye, ateşkesi ihlal ederse yaptırımlarla yanıt verebiliriz

-Göç İdaresi açıkladı; Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı şiddet AİHM gündeminde

-Mahfi Eğilmez: Türkiye geniş işsizlikte yüzde 20'nin üstünde, risk priminin en yüksek olduğu 4. ekonomi

-Benzinde 60 kuruş, motorinde 56 kuruş indirim!

-Sağlık Bakanı Koca: Okulların tatil edilip edilmeyeceğini MEB ile görüşeceğiz

-KKTC'de Koronavirüs önlemleri: Eğitime ara verildi, Bakanlar Kurulu acilen toplandı

-Hak örgütleri: Mızraklı'ya ceza veren mahkeme heyeti ve savcıyı HSK’ya şikâyet edeceğiz

-Erdoğan, Gül, Davutoğlu ve Arınç, Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya geldi 

-Barcelona'dan halı sahaya; Arda Turan şov yaptı

 

 

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Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

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