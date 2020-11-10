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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2020

10 Kasım 2020 18:29

Ölüm yıldönümünün 82. yılında Atatürk törenlerle anıldı; devlet erkânı Anıtkabir'deydi

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti

Koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu söylenen aşının fiyatı 19,5 dolar

TTB: son 3 günde 13 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle kaybettik

Çavuşoğlu: ABD ile aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz

Trump yenilgiyi kabul etmiyor: Büyük ilerleme sağlıyoruz, kazanacağız

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor

AİHM, Cumhuriyet davası için ‘ihlal’ kararı verdi

Türkiye'nin "en iyi uluslararası film" Oscar adayı  ’7. Koğuştaki Mucize’ oldu

Galatasaray, 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı

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