Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2020

10 Kasım 2020 18:29
Ölüm yıldönümünün 82. yılında Atatürk törenlerle anıldı; devlet erkânı Anıtkabir'deydi
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti
Koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu söylenen aşının fiyatı 19,5 dolar
TTB: son 3 günde 13 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle kaybettik
Çavuşoğlu: ABD ile aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz
Trump yenilgiyi kabul etmiyor: Büyük ilerleme sağlıyoruz, kazanacağız
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor
AİHM, Cumhuriyet davası için ‘ihlal’ kararı verdi
Türkiye'nin "en iyi uluslararası film" Oscar adayı ’7. Koğuştaki Mucize’ oldu
Galatasaray, 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı
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