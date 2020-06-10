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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Haziran 2020

10 Haziran 2020 19:33

TBMM'de kabul edildi; bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak

Meclis'te saldırıya uğrayan CHP'li Özel: CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacaktır

Bakan Akar: 182 bin gencimizin sevkleri Koronavirüs testlerinin ardından gerçekleşecek

Bakan Gül, baro başkanlarıyla görüştü: Çalışmalar var ama ortaya çıkmış bir teklif yok

MEB: Karneler elektronik ortamda erişime açılacak; diploma ve başarı belgeleri 22 Haziran'dan sonra verilecek

Çavuşoğlu'dan İsrail'in Filistin'i ilhak planına tepki: Kırmızı çizgiyi geçerlerse sonuçları olacağını göstermeliyiz

Kılıçdaroğlu: Kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız

THY: Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor 

HDP: Milletvekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk

Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi!

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