Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Haziran 2020

10 Haziran 2020 19:33
TBMM'de kabul edildi; bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te saldırıya uğrayan CHP'li Özel: CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacaktır
Bakan Akar: 182 bin gencimizin sevkleri Koronavirüs testlerinin ardından gerçekleşecek
Bakan Gül, baro başkanlarıyla görüştü: Çalışmalar var ama ortaya çıkmış bir teklif yok
MEB: Karneler elektronik ortamda erişime açılacak; diploma ve başarı belgeleri 22 Haziran'dan sonra verilecek
Çavuşoğlu'dan İsrail'in Filistin'i ilhak planına tepki: Kırmızı çizgiyi geçerlerse sonuçları olacağını göstermeliyiz
Kılıçdaroğlu: Kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız
THY: Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor
HDP: Milletvekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk
Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi!
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