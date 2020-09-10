Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Eylül 2020

Reuters'tan Türkiye'de insan manzaraları: Endişe ve fakirlik baskın hale geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye konusunda net ve ortak bir tutum sergilemeliyiz

Geçen ay dev patlamaların meydana geldiği Beyrut Limanı'nda büyük yangın

Barış Pehlivan darp edildiği anı anlattı; "'Sen kim oluyorsun, ben devletim' dedi!"

Fuat Oktay açıkladı: 25 Eylül'den itibaren Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek

CHP heyeti tedbir amaçlı uyutulan Muhittin Böcek'i ziyaret etti: Her şey kontrol altında, iyiye gidiyor

Sağlık Bakanı: Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Can Yılmaz'ın PTT'ye sorusu gündem oldu: 5 liralık hangi işlem yapılıyor?

"Hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un bugünden itibaren 60 günlük suyu kaldı"