Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2021

Erdoğan'dan CHP'ye istifa tepkisi: Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür

Öztrak'tan 'istifa' açıklaması: Partimize, Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları asla kabul etmeyiz

İçişleri Bakanı Soylu: Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur, yani 46’dır

Özel'den Soylu'ya: FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş bir zavallısın!

Meclis, 2020 model ve sıfır olmak üzere 69 tane makam aracı kiralayacak

Davutoğlu: Erdoğan ve AK Parti kendisini her gün Bahçeli ve MHP’ye dövdürüyor

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoya polis engeli; gözaltılar var

CHP Yalova teşkilatında 350’den fazla üyenin istifa edeceği duyuruldu

Gezi davasında daha önce beraat veren mahkeme, hızlı başladı: 8 isim için yurt dışına çıkış yasağı

Manisa'da ölü bulunan gençler hakkında yeni gelişme; olay yerinde beşinci kişi olup olmadığı araştırılıyor