Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ocak 2021

Erdoğan'dan CHP'ye: Başörtülüyü adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor

Kılıçdaroğlu: Erdoğan başörtülü kadınlardan açık ve net özür dilemeli

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Aşı, 28 gün aralıkla uygulandığında antikor yanıtı daha yüksek

Bakan Kurum: 2021'in ilk yarısında Kanal İstanbul'un temeli atılır diye düşünüyorum

Erdoğan'dan 'Fikri Sağlar' açıklaması: CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır

SBK Holding'e yönelik 132 milyon dolarlık 'kara para operasyonu'nda tutuklama

Basın İlan Kurumu, Sözcü'nün 'Ayasofya' haberiyle ilgili inceleme başlattı

Barış Pehlivan'a ve Barış Terkoğlu'na "Cendere" kitabı için 14 ayrı soruşturma, 158 yıl hapis istemi

BİM'den ‘Covid-19 aşısı' açıklaması: Mağazalarımızda satışı hiçbir biçimde söz konusu değil

Elabdellaoui'nin doktorundan açıklama: Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre hasarlı