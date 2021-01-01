Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ocak 2021

01 Ocak 2021 18:38
Erdoğan'dan CHP'ye: Başörtülüyü adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor
Kılıçdaroğlu: Erdoğan başörtülü kadınlardan açık ve net özür dilemeli
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Aşı, 28 gün aralıkla uygulandığında antikor yanıtı daha yüksek
Bakan Kurum: 2021'in ilk yarısında Kanal İstanbul'un temeli atılır diye düşünüyorum
Erdoğan'dan 'Fikri Sağlar' açıklaması: CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır
SBK Holding'e yönelik 132 milyon dolarlık 'kara para operasyonu'nda tutuklama
Basın İlan Kurumu, Sözcü'nün 'Ayasofya' haberiyle ilgili inceleme başlattı
Barış Pehlivan'a ve Barış Terkoğlu'na "Cendere" kitabı için 14 ayrı soruşturma, 158 yıl hapis istemi
BİM'den ‘Covid-19 aşısı' açıklaması: Mağazalarımızda satışı hiçbir biçimde söz konusu değil
Elabdellaoui'nin doktorundan açıklama: Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre hasarlı
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