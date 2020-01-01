T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ocak 2020

01 Ocak 2020 19:19

-Ankara'da ekmek fiyatlarına zam

-İçişleri Bakanlığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı

-AFP: Protestocular Irak'ta ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

-Libya Tezkeresi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

-Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu: Bu yıl yepyeni bir başlangıcın yılı olacak

-Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam

-Soma'da termik santrale mühür vuruldu, vatandaşlar soğukta kaldı

-Trabzonspor'da Ünal Karman'dan sonra Hüseyin Çimşir dönemi

-Eski AKP'li vekil Gelecek Partisi'ne geçti: Vakıf jüriliğinden çıkarıldı, müzesi kapatıldı, TV programından menedildi

-Davutoğlu TikTok'ta: "Gençler nerede, biz orada!"

ETİKETLER

bir bakıştabugün1 ocak2020t24gündemözet

Diğer Videolar

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Muhalefet de devletleştirilmeye çalışılıyor

Yaşamına son veren arkadaşları için bir araya gelen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına karşı protesto: Kayyım elini cebimizden çek!

Çatıdaki karı temizlerken karla birlikte yere düştü

Sosyal medyanın gündemindeki Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok

A Spor'da konuk yayını terk edince sunucunun tepkisi: Burası ferahladı, bir de giderken kameranın önünden geçiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24