Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

01 Nisan 2020 20:13
Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı
Erdoğan’dan yardım kampanyası açıklaması: Devletiçinde devlet olmanın anlamı yoktur, izinsiz yürütülemez
CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi: İnsanlarımız çarebeklerken tartışmayla zaman kaybedecek durumda değiliz
Davutoğlu T24'te: Devlet yardım toplamaz, yardım eder
Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde vakasayısı 860 bine yaklaştı, ölümlerin sayısı 42 bini aştı
Ömer Çelik: Salgınla uğraşırken siyasi hastalıküretmeye ara vermeyenler olması üzücü
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretli öğretmen veusta öğreticilerin ek ders ücreti ödemeleri devam edecek
RTÜK'ten yayıncıların reklam payıödemelerine 3 aylık erteleme
UEFA, tüm organizasyonlarıikinci bir duyuruya kadar erteledi!
10 günde 2 bin 200 kişiye istihdamsağlayan Migros bin kişi daha alacak
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