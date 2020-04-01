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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

01 Nisan 2020 20:13

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı

Erdoğan’dan yardım kampanyası açıklaması: Devletiçinde devlet olmanın anlamı yoktur, izinsiz yürütülemez

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