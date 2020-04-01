Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı

Erdoğan’dan yardım kampanyası açıklaması: Devletiçinde devlet olmanın anlamı yoktur, izinsiz yürütülemez

CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi: İnsanlarımız çarebeklerken tartışmayla zaman kaybedecek durumda değiliz

Davutoğlu T24'te: Devlet yardım toplamaz, yardım eder

Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde vakasayısı 860 bine yaklaştı, ölümlerin sayısı 42 bini aştı

Ömer Çelik: Salgınla uğraşırken siyasi hastalıküretmeye ara vermeyenler olması üzücü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretli öğretmen veusta öğreticilerin ek ders ücreti ödemeleri devam edecek

RTÜK'ten yayıncıların reklam payıödemelerine 3 aylık erteleme

UEFA, tüm organizasyonlarıikinci bir duyuruya kadar erteledi!

10 günde 2 bin 200 kişiye istihdamsağlayan Migros bin kişi daha alacak