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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2021

01 Mart 2021 18:41

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 10'undan azı Koronavirüs'e karşı antikor geliştirdi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vergi borcu yapılandırmasında kısıtlama muafiyeti

Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, beraat etti

Öztrak: Hatayı 'şahsım hükümeti'nin başı Erdoğan yapıyor, özür dilemek bakanlarına düşüyor

Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında bir sanık: Kurtulma amacıyla kolumu salladım

CHP'den Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasıyla ilgili açıklama: En büyük azmettiricisi, Soylu'dur

CHP'den istifa eden Teoman Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu; tek tek cevap vereceğim

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluk davasında 3 yıl hapis cezası aldı

Avrasya Araştırma anketi: Cumhur İttifakı yüzde 42, Millet İttifakı yüzde 40 oy alıyor

Dolar ve Euro'da düşüş yüzde 2,5'i geçti

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