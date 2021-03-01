Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2021

01 Mart 2021 18:41
DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 10'undan azı Koronavirüs'e karşı antikor geliştirdi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vergi borcu yapılandırmasında kısıtlama muafiyeti
Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, beraat etti
Öztrak: Hatayı 'şahsım hükümeti'nin başı Erdoğan yapıyor, özür dilemek bakanlarına düşüyor
Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında bir sanık: Kurtulma amacıyla kolumu salladım
CHP'den Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasıyla ilgili açıklama: En büyük azmettiricisi, Soylu'dur
CHP'den istifa eden Teoman Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu; tek tek cevap vereceğim
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluk davasında 3 yıl hapis cezası aldı
Avrasya Araştırma anketi: Cumhur İttifakı yüzde 42, Millet İttifakı yüzde 40 oy alıyor
Dolar ve Euro'da düşüş yüzde 2,5'i geçti
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