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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Mart 2020

01 Mart 2020 19:31

- MSB: SİHA'mızı düşüren iki Hava Savunma Sistemi imha edildi; rejime ait iki uçak düşürüldü

- Bakan Akar: 'Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlattık, Rusya'yla karşı karşıya gelmek niyetimiz yok

- Kremlin: Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerleri, Suriye’de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor

- Avrupa Birliği'nden dışişleri bakanlarına İdlib konusunda olağanüstü toplantı çağrısı

- Gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

- Gazeteci Alptekin Dursunoğlu tutuklandı

- İran'da 11 kişi daha Koronavirüs’ten hayatını kaybetti; ABD, Avustralya ve Tayland'da ilk ölüm vakaları yaşandı

- Yunanistan sınırında sığınmacılara gaz ve ses bombalı müdahale

- YÖK'ün itirazı kabul edildi; öğretim görevlisi olmak için tezli yüksek lisans şartı geldi

- La Liga'da El Clasico zamanı; Real Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor

 

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İnfaz yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından toplu fotoğraf veren AKP'li...

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