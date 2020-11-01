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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2020

01 Kasım 2020 18:46

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2020

-İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaatta çıkan yangın kontrol altına alındı

-Eski AKP milletvekili, anayasa hukukçusu Burhan Kuzu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

-Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye dönüyor

-Sağlık Bakanı Koca: Hepimiz can derdindeydik, Koronavirüs'ü unutmuş olabiliriz, yeniden dikkat etmeliyiz

-Davutoğlu: Liyakatsiz, ciddiyetsiz, 28 Şubat ve eski Türkiye artığı iktidardan korkmayın!

-Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın: Kurtarma yapılırken araç çalışmaz, moloz almaz

-Binali Yıldırım: Halkın Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullanmamasının sebebi yolların güzelliği

-Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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