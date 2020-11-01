01 Kasım 2020 18:46
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2020
-İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaatta çıkan yangın kontrol altına alındı
-Eski AKP milletvekili, anayasa hukukçusu Burhan Kuzu Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
-Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye dönüyor
-Sağlık Bakanı Koca: Hepimiz can derdindeydik, Koronavirüs'ü unutmuş olabiliriz, yeniden dikkat etmeliyiz
-Davutoğlu: Liyakatsiz, ciddiyetsiz, 28 Şubat ve eski Türkiye artığı iktidardan korkmayın!
-Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın: Kurtarma yapılırken araç çalışmaz, moloz almaz
-Binali Yıldırım: Halkın Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullanmamasının sebebi yolların güzelliği
-Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
-Türkan Şoray, Türkiye'nin en büyük sorununa "işsizlik" dedi: Gençlerin derdi beni çok mutsuz ediyor
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