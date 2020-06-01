Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Haziran 2020

01 Haziran 2020 18:47
Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'daki toplu testlerde semptom göstermeyen vaka dahi çıkmadı
Covid-19 kısıtlamalarının hafiflediği Hong Kong'da 2 hafta sonra ilk kez yurt dışı bağlantısı olmayan vaka görüldü
George Floyd protestoları sırasında iki öğrenciye karşı şiddete başvuran polisler görevden alındı
ABD'de devam eden protestolarda en az 4 bin 100 kişiye gözaltı
Yeni Zelanda'da 4 kentte binlerce kişi George Floyd için sokağa çıktı
Anket: İttifaksız seçim olsa MHP barajın altında kalıyor; halkın yüzde 57'si parlamenter sisteme dönmek istiyor
HDP, 9 maddelik 'yeni dönem strateji tutum belgesini' açıkladı; muhalefete 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı
Millî Eğitim Bakanlığı: Özel okullar 15 Ağustos'tan sonra en az 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak
Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatıldı
İstanbul'un enflasyonu ulaştırma zamlarının etkisiyle yüzde 11.79'a çıktı
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