Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Haziran 2020

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'daki toplu testlerde semptom göstermeyen vaka dahi çıkmadı

Covid-19 kısıtlamalarının hafiflediği Hong Kong'da 2 hafta sonra ilk kez yurt dışı bağlantısı olmayan vaka görüldü

George Floyd protestoları sırasında iki öğrenciye karşı şiddete başvuran polisler görevden alındı

ABD'de devam eden protestolarda en az 4 bin 100 kişiye gözaltı

Yeni Zelanda'da 4 kentte binlerce kişi George Floyd için sokağa çıktı

Anket: İttifaksız seçim olsa MHP barajın altında kalıyor; halkın yüzde 57'si parlamenter sisteme dönmek istiyor

HDP, 9 maddelik 'yeni dönem strateji tutum belgesini' açıkladı; muhalefete 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı

Millî Eğitim Bakanlığı: Özel okullar 15 Ağustos'tan sonra en az 3 hafta yüz yüze telafi eğitimi yapacak

Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatıldı

İstanbul'un enflasyonu ulaştırma zamlarının etkisiyle yüzde 11.79'a çıktı