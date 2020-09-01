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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Eylül 2020

01 Eylül 2020 18:40

Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireye cinsel saldırı tehdidinde bulunan Kaan Altınok adliyeye sevk edildi

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Barış Atay’a saldıranların kimliği tespit edildi; bir kişi gözaltına alındı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama: Haber vermeden notere gidip...

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