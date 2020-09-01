Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Eylül 2020

01 Eylül 2020 18:40
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireye cinsel saldırı tehdidinde bulunan Kaan Altınok adliyeye sevk edildi
Ali Babacan, Covid-19 tedavisi için hastaneye yattı
Barış Atay’a saldıranların kimliği tespit edildi; bir kişi gözaltına alındı
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CHP'li Özel: Beştepe'deki adli yıl açılış törenine katılabilmesi için Kılıçdaroğlu'ndan test istendi
Google, Türkiye'de sunduğu reklam fiyatlarına yüzde 5 oranında 'dijital hizmet vergisi' yansıtacak
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