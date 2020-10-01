Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ekim 2020

01 Ekim 2020 18:11
Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çağrısına destek: TBMM bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım
TBMM'nin açılış törenine katılmama kararı alan HDP'lilerden Meclis bahçesinde oturma eylemi!
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti
Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizin vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olacağız
Trump-Biden karşılaşmasının moderatörü: Böyle raydan çıkacağını düşünmemiştim
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı: NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak
Akşener: Soylu ve Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyor?
Eski TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Bakan salgını değil sayıları kontrol altına aldı
Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ve birçok kişi gözaltına alındı
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi
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