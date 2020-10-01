Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ekim 2020

Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çağrısına destek: TBMM bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım

TBMM'nin açılış törenine katılmama kararı alan HDP'lilerden Meclis bahçesinde oturma eylemi!

Anayasa Mahkemesi, çoklu baro sistemini getiren kanunun iptal istemini reddetti

Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizin vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olacağız

Trump-Biden karşılaşmasının moderatörü: Böyle raydan çıkacağını düşünmemiştim

Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı: NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde tatbikat yapacak

Akşener: Soylu ve Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyor?

Eski TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Bakan salgını değil sayıları kontrol altına aldı

Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca ve birçok kişi gözaltına alındı

Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi