Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Aralık 2020

03 Aralık 2020 19:34
Enflasyon kasım ayında yüzde 14,03 ile yılın zirvesini gördü
Hazine ve Maliye Bakanı: Gıda, petrol ve dövizdeki artış nedeniyle enflasyon beklentilerin üzerinde geldi
Reuters: TCMB'nin net rezervleri 2003'ten bu yana en düşük seviyesine indi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e verilen cezaya tepki: Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba
Erdoğan, CHP'ye yüklendi: Tecavüze sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz
Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanına suç duyurusunda bulunacağım
NATO'daki 'gerilimi düşürme' görüşmeleri kesildi; MSB: Yunanistan toplantılara katılmadı
Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır
Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon TL
Bahçeli, Karar yazarlarının adını verdi: Ülkücüleri saldırılarla ilişkilendirmek komplodur; kiralık...
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