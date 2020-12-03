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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Aralık 2020

03 Aralık 2020 19:34

Enflasyon kasım ayında yüzde 14,03 ile yılın zirvesini gördü

Hazine ve Maliye Bakanı: Gıda, petrol ve dövizdeki artış nedeniyle enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

Reuters: TCMB'nin net rezervleri 2003'ten bu yana en düşük seviyesine indi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

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Erdoğan, CHP'ye yüklendi: Tecavüze sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz

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NATO'daki 'gerilimi düşürme' görüşmeleri kesildi; MSB: Yunanistan toplantılara katılmadı

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