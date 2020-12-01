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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Aralık 2020

01 Aralık 2020 18:39

Türkiye'de Koronavirüs aşısının ilk kez uygulanacağı tarih belli oldu: 11 Aralık

Rus aşısı Sputnik-V'yi yaptıran yaklaşık 20 kişi Koronavirüs'e yakalandı

Babacan'la görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında

MSB duyurdu: Katar ordusundaki askerlere komando eğitimi verildi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Katar'ın Borsa İstanbul için ödediği 200 milyon dolar hesaba yattı

Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: 'Sınırsız özgürlük' başlığıyla denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlere sebebiyet veriliyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın, "Para paradır" sözlerine tepki: Tam bir sömürgeci kafası

AKP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş

TTB: Türkiye'de son on yılda AIDS vakalarında yüzde 465 artış oldu

Hakkari’de 16 yaşındaki çocuğun asker kurşunuyla öldürüldüğü iddiasına valilik "Havaya yapılan uyarı atışı" dedi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

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