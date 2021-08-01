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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ağustos 2021

01 Ağustos 2021 19:00

-Orman yangınlarında son durum: Manavgat'ta 2 kişi daha yaşamını yitirdi; 3 ilde 6 yangın devam ediyor
-Akşener: 27 mahalle tamamen yandı, yıkıldı; imkânlarımızı birleştirmek zorundayız
-Bahçeli: AYM, hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez
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-NYT: Orman yangınları Akdeniz'i sarsarken sırada Türkiye var
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-2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. günde dünya ve olimpiyat rekorları kırıldı
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