Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ağustos 2020

Erdoğan: Ayasofya'nın ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmalar art niyetli

Bakan Koca uyardı: Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun

TD Securities: Merkez Bankası bu hızla giderse rezervlerini yaz sonu veya sonbahar başında bitirecek

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yoğun bakımdaki hasta sayısının açıklanmamasının izahı yok

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı: Hastanelerde biri ölünce ya da iyileşince yer bulunuyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs'ün Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını inceleyecek

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe eğitim verecek

Temmuz ayında her gün 2 gazeteci hâkim karşısına çıktı

Sosyal medya düzenlemesi Meclis’ten geçti, VPN’e talep yüzde 20 arttı

CHP'den evlenecek çiftler için yasa teklifi: Birbirlerinin şiddet sabıkalarını görebilsinler