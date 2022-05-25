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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

25 Mayıs 2022 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Bakan Kurum: Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak

İsveç: Ankara'da, tam olarak anlaşılmayan açıklamalar masaya yatırılacak; terörizme finansman sağlamıyoruz

Bahçeli: Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız

Burhan Şeşen: ODTÜ’de konserler rektörlük tarafından iptal edildi

Marmaris Belediyesi'nden Kızılbük Koyu'ndaki inşaata ilişkin açıklama geldi: 'Dinamitle Patlama' işlemi için çevre il müdürlüğünce izin verilmiş

Cahit Özkan'ın yerine, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi

Akşener ile Davutoğlu görüştü

15 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Lapid'le görüştü

Akşener'den Erdoğan'a Abdülhamit yanıtı: Tazmanya canavarı edasıyla attığı hamasi tiratlarını gülerek dinliyoruz

T24Bir Bakışta Bugün

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İyi Partili Usta'dan Erdoğan'a 'faiz' yanıtı: Siz, faizin de faizcinin de bankaların da en büyük dostusunuz

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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