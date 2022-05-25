Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

25 Mayıs 2022 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na dava açacak
Bakan Kurum: Kira düzenlemesi 10 gün içinde tamamlanacak
İsveç: Ankara'da, tam olarak anlaşılmayan açıklamalar masaya yatırılacak; terörizme finansman sağlamıyoruz
Bahçeli: Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız
Burhan Şeşen: ODTÜ’de konserler rektörlük tarafından iptal edildi
Marmaris Belediyesi'nden Kızılbük Koyu'ndaki inşaata ilişkin açıklama geldi: 'Dinamitle Patlama' işlemi için çevre il müdürlüğünce izin verilmiş
Cahit Özkan'ın yerine, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
Akşener ile Davutoğlu görüştü
15 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Lapid'le görüştü
Akşener'den Erdoğan'a Abdülhamit yanıtı: Tazmanya canavarı edasıyla attığı hamasi tiratlarını gülerek dinliyoruz
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