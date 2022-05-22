Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

22 Mayıs 2022 18:49
Akşener: İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım
15 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türkleri polis şiddetine karşı uyardı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir
Bakan Soylu: Niğde'deki kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor
Sosyal medya kanunu internet medyasını da düzenleyecek
Gazetecileri tehdit eden AKP’li başkana 1380 lira ceza
Yeni Şafak yazarı Karaman'dan "Survivor izlemek ve ona katılmak günah mı?" sorusuna yanıt: Caiz değil
CHP'li Bekaroğlu: Bence, cumhurbaşkanlığını en iyi yapacak insan Kılıçdaroğlu'dur
CHP’ye 7 ayda 7 bin başvuru: Yarısı iş talebi
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