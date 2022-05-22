Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Akşener: İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım

15 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'e gidecek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türkleri polis şiddetine karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir

Bakan Soylu: Niğde'deki kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor

Sosyal medya kanunu internet medyasını da düzenleyecek

Gazetecileri tehdit eden AKP’li başkana 1380 lira ceza

Yeni Şafak yazarı Karaman'dan "Survivor izlemek ve ona katılmak günah mı?" sorusuna yanıt: Caiz değil

CHP'li Bekaroğlu: Bence, cumhurbaşkanlığını en iyi yapacak insan Kılıçdaroğlu'dur

CHP’ye 7 ayda 7 bin başvuru: Yarısı iş talebi