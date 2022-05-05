Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

05 Mayıs 2022 19:13
Soylu'dan Özdağ'a: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir
HDP Genel Merkezi önünde arbede: 6 gözaltı
Yıllık enflasyon, yüzde 69,9'a yükseldi
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Avrupa Parlamentosu: Kavala mahkumiyetiyle Türkiye'ye AB kapısı kapandı
Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılanlar için adalet nöbeti: Türkiye, insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini kaybetmiştir
Meral Akşener'in TBMM'de kürsüye çıkardığı sağlık çalışanına disiplin cezası verildi
HDP’den "siyah çelenk" açıklaması: Polis 3 provokatörü korudu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Frontex açıklaması: Göçmenlerin itilmesi için kullanıldı
Muhalefetten isimler, olası cumhurbaşkanı adaylarını İngiliz basınına değerlendirdi: Yavaş Kürt seçmenden oy almakta zorlanır, İmamoğlu çok hırslı
© Tüm hakları saklıdır.