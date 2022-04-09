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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

09 Nisan 2022 17:21

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye’nin oligarklara güvenli liman olma ihtimalinden memnun değiliz

Kılıçdaroğlu: Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye ısrarla bize soruluyor?

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugünt24gümden özet

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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