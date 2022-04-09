Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye’nin oligarklara güvenli liman olma ihtimalinden memnun değiliz

Kılıçdaroğlu: Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye ısrarla bize soruluyor?

AYM Leyla Güven’in tutuklanmasında ihlal kararı verdi

Demirtaş'tan Macaristan seçimi benzetmelerine: Orada HDP yok

Cezaevlerindeki kişi sayısı kapasiteyi aştı: 314 bin tutuklu ya da hükümlü var

Tevfik Göksu: Yüzde 40'lık ulaşım zammının iptali için teklif sunacağız

Atık toplayıcılar için düzenleme geliyor: Üniforma giyecekler

Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu

Formula 1'de Avustralya'da ilk cep Leclerc'in