Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

09 Nisan 2022 17:21
Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye’nin oligarklara güvenli liman olma ihtimalinden memnun değiliz
Kılıçdaroğlu: Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye ısrarla bize soruluyor?
AYM Leyla Güven’in tutuklanmasında ihlal kararı verdi
Demirtaş'tan Macaristan seçimi benzetmelerine: Orada HDP yok
Cezaevlerindeki kişi sayısı kapasiteyi aştı: 314 bin tutuklu ya da hükümlü var
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Atık toplayıcılar için düzenleme geliyor: Üniforma giyecekler
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