Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

05 Mart 2022 18:22
Ukrayna ile Rusya birbirini suçladı; Mariupol'daki 'geçici ateşkes' ertelendi
Putin: Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar savaş ilanına eşdeğerdir
Zelenski: NATO, Ukrayna'nın daha da bombalanmasına yeşil ışık yakmıştır
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna bu savaşı kazanabilir; ABD'nin hedefi Moskova'daki rejimi değiştirmek değil
Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
Erdoğan yarın Putin'le görüşecek
Rusya, Facebook'u engelledi; Twitter'a 'erişimi kısıtladı'
İmamoğlu: Siyasi kaprisler Beylikdüzü’nde kentsel dönüşümü 6,5 yıl geciktirdi
Tarım Bakanlığı’da 9 bürokrata FETÖ gözaltısı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası
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