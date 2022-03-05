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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

05 Mart 2022 18:22

Ukrayna ile Rusya birbirini suçladı; Mariupol'daki 'geçici ateşkes' ertelendi

Putin: Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar savaş ilanına eşdeğerdir

Zelenski: NATO, Ukrayna'nın daha da bombalanmasına yeşil ışık yakmıştır

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna bu savaşı kazanabilir; ABD'nin hedefi Moskova'daki rejimi değiştirmek değil

Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor

Erdoğan yarın Putin'le görüşecek

Rusya, Facebook'u engelledi; Twitter'a 'erişimi kısıtladı'

İmamoğlu: Siyasi kaprisler Beylikdüzü’nde kentsel dönüşümü 6,5 yıl geciktirdi

Tarım Bakanlığı’da 9 bürokrata FETÖ gözaltısı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?Bir Bakışta Bugüngündem özet4 mart 2022

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