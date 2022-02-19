Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

19 Şubat 2022 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor
Bakan Bilgin'den Migros açıklaması: İşçilerin şikâyetleriyle ilgili soruşturma başlattık
Davutoğlu: Bu memlekette 28 Şubat’tan son bahsetmesi gereken kişi sayın Bahçeli’dir
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan, silahlı saldırıda ağır yaralandı
Sağlık-Sen: Ocak’ta 57 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı; 25 saldırgana işlem yapılmadı
ABD Savunma Bakanı Austin: Rus askerleri saldırı pozisyonunda; Ukrayna sınırına yaklaştılar
Yöneylem anketi: Seçmenin yüzde 55'i, "Erdoğan'a kesinlikle oy vermem" diyor
Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan; bulaştırmaya hakkın yok
Moda dünyası yasta; Vural Gökçaylı hayatını kaybetti
Fatih Erbakan'ın Koronavirüs paylaşımları nedeniyle Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfası kapatıldı
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