Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

27 Kasım 2021 16:50
Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na döviz talimatı: Artışın sebeplerini araştırın
Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam!
Kılıçdaroğlu'ndan barış akademisyenleri çıkışı: Tamamı görevlerine iade edilmeli
İyi Partili Erdem: Apo'ya terörist demeyen HDP ile iş tutmayız
TKP Genel Sekreteri Okuyan: HDP'siz ittifak olur mu, olur; Demirtaş'ın yazısı bizi rahatsız etti
İmamoğlu'ndan 'parti devleti' açıklaması: Milletin parasıyla, parti projesi olmaz
Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Buna harç değil haraç denir
Gergerlioğlu: Yasin Ugan’a işkenceyle "Tanrıkulu ve Gergerlioğlu FETÖ’cüdür" yazdırmışlar
Orhan Gencebay’dan faiz yorumu: Art niyetli yabancılar bizi soydular, sömürdüler
Oxford Aşı Grubu Direktörü: Gerekirse Omicron varyantına karşı çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilebilir
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