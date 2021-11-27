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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

27 Kasım 2021 16:50

Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na döviz talimatı: Artışın sebeplerini araştırın

Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam!

Kılıçdaroğlu'ndan barış akademisyenleri çıkışı: Tamamı görevlerine iade edilmeli

İyi Partili Erdem: Apo'ya terörist demeyen HDP ile iş tutmayız

TKP Genel Sekreteri Okuyan: HDP'siz ittifak olur mu, olur; Demirtaş'ın yazısı bizi rahatsız etti

İmamoğlu'ndan 'parti devleti' açıklaması: Milletin parasıyla, parti projesi olmaz

Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Buna harç değil haraç denir

Gergerlioğlu: Yasin Ugan’a işkenceyle "Tanrıkulu ve Gergerlioğlu FETÖ’cüdür" yazdırmışlar

Orhan Gencebay’dan faiz yorumu: Art niyetli yabancılar bizi soydular, sömürdüler

Oxford Aşı Grubu Direktörü: Gerekirse Omicron varyantına karşı çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilebilir

Bir Bakışta Bugüngündem özet27 kasımt24

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