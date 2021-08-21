Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2023 sonu aya ulaşacağız

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray'da gerçekleştirilen Astronomi ve Uzay Kampına katıldı.

Hasandağı Mesire Alanında düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampına katılan Yıldırım, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 120 genç ile bir araya geldi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürlerinin de katıldığı kampta açıklama yapan Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım şöyle konuştu:

“Testleri devam ediyor. Sinop'ta çok başarılı bir iki test daha yaptık. Fırlatmaları gayet başarılı geçti. Bunlar devam edecek. Bu uzay çalışmalarında çok sayıda test yapmak zorundayız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hibrid roketimiz ve uzay aracımızın bütün çalışmaları, tasarım çalışmaları, imalat çalışmaları hepsi yolunda gidiyor. Sadece o da değil.

Astronotumuz biliyorsunuz uzay istasyonuna gidecek. Diğer projelerimiz var. Gözlem evimiz bu sene sonunda açılacak. Birçok hedefimiz var. Paralel olarak hepsini yürütüyoruz. İnşallah 2023'te artık sonuçlarını almaya başlayacağız. 2023 sonunu hedefliyoruz.

Eğer beklenmedik teknik büyük bir aksilik yaşamazsak tabii böyle şeyler de oyunun kuralı içerisinde var, onu da söylemem lazım. 2023 sonudur, aya ulaşacağız. Hatta bu öyle bir dünya çapında bir olay olacak. Bizim şartlarımızda yerli bir roket ile yerli tasarım uzay aracı ile aya bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok. Bunu çok rahat söyleyebilirim.

Böyle çalışmalar genellikle 10-15 sene sürüyor. Biz bunu çok kısa bir sürede, tabii ki evvelden bir temeli var. Ajans kurulmadan önce de Türkiye'de ciddi uzay çalışmaları yapılıyordu. Ama bunları derledik, toparladık, bir program stratejisi çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı milli uzay programı doğrultusunda yürüyoruz.”

Kaynak: İHA