Türkiye-Rusya ilk ihracat blok treni seferini tamamladı

Türkiye-Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni Rusya'daki Vorsino Tren İstasyonu'na ulaştı.

Ankara’dan 29 Ocak tarihinde yola çıkan Rusya ile Türkiye güzergahındaki ilk ihracat blok treni, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden Kaluga bölgesindeki Vorsino Tren İstasyonu'na ulaştı. Trenin 15 vagonundaki 4 bin beyaz eşyanın sevkiyatının tamamlanmasının ardından tren garında karşılama töreni yapıldı. Karşılama törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov’un yanı sıra bazı diplomatlar katıldı. Samsar ve Pavlov törende açıklamalarda bulunurken her 2 ülkenin sevkiyattan duyduğu memnuniyet dile getirildi.

Büyükelçi Samsar yaptığı açıklamada, “Bu ilişkiler iki ülke arasında her alanda daha da genişleyecek ve derinleşerek sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşılıklı olarak koydukları ve 100 milyar dolar tutara sahip olan ticaret hacmi hedefi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. O açıdan bu ihracat treni çok önemli. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ihracatta düşüş olsa da 45 milyar dolar civarında seyretmektedir. Bu tren sevkiyatıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha belirgin bir şekilde tren çalışmaya devam edecek ve 2 ülke arasında karşılıklı olarak seferler düzenlenecek. Bu hem iki ülke ekonomisi açısından hem de iki ülkenin yakınlaşması açısından önemli” dedi.