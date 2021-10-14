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Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki: Muhalefetle iktidar arasındaki fark neredeyse yüzde 60'a yüzde 40 muhalefet lehine

14 Ekim 2021 10:12

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki yaptıkları son seçim anketini açıkladı. Selçuki, muhalefetle iktidar arasındaki makasın muhalefet lehine neredeyse yüzde 60'a yüzde 40 düzeylerine geldiğini söyledi. 

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki yaptıkları son seçim anketini KRT TV'de açıkladı. 

“AKP 2002 yılından beri ilk defa %30'un altına indi. Muhalefet ile iktidar arasındaki makas ilk defa bu kadar çok açıldı” diyen Selçuki, AKP'den kopmuş veya kararsız kalan seçmenlerin ilk adresinin İyi Parti olduğunu söyledi.

Kararsızları farklı bir yöntemle dağıttıklarını ifade eden Selçuki, seçmen davranışı üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. 

Buna göre Selçuki, "İyi Parti kendini konumlamasıyla AK Parti seçmeni için rahat bir adres haline geldi" ifadelerini kullandı.

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