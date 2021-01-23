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Türkiye’nin tek ayı barınağındaki 76 ayı kış uykusuna yatmadı; günde 400 kilo yiyecek veriliyor

23 Ocak 2021 12:08

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5’i yavru 66’ı yetişkin olmak üzere 71 ayının bu kış da uykusu gelmedi. Kış aylarında ayılar uyumasa da ‘torpor’ denilen uyuşukluk dönemine giriyor ve metabolizmaları oldukça yavaşladığı için daha az yiyecek veriliyor.

Günde bir ayının yaklaşık 5 ilâ 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti.

Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor.

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Türkiye’nin tek ayı barınağıOvakorusu Ayı Barınağıkış uykusuna uyumayan ayılarayıların kış uykusu dönemi

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