Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi füzesinin test edildiği anın görüntüleri

A Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistem'leri ilk kez Sinop'ta ateşlendi. Atışın ardından gökyüzünde oluşan duman, dikkat çekti. Habere göre, kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesi için Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, ekim ayının ilk günlerinde test atışlarının yapılması için Sinop'a doğru yola çıkmıştı. S-400'ler, Sinop'a ulaştı ve ilk atış yapıldı.



Duman bulutu oluştu

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, füzenin ateşlenmesinin ardından gökyüzünde oluşan duman bulutu dikkat çekti.

Yaklaşık 10 gün sürecek test faaliyetleri için Türk Hava Kuvvetleri, 10 adet Banshee Hedef Uçağı tedarik etti. Bu hedef uçaklara yapılacak atışlar ile S-400'ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek.





S-400'ün özellikleri

S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.