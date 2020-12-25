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Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği, Erdoğan'ın Putin'le ilgili sözlerini paylaştı

Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği, Erdoğan'ın Putin'in kendisiyle ilgili sözlerine için verdiği yanıtı paylaştı

25 Aralık 2020 15:49

Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili sözlerini paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığını videoya "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan #Rusya Devlet Başkanı Vladimir #Putin'in kendisi için kullandığı ifadeleri değerlendirdi. ￼'Sayın Putin'le tanıştıktan sonra ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözünde duran...” notu düşüldü. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Erdoğan ile görüş ayrılıklarımız var ama sözünü tutan biri" şeklindeki ifadelerini değerlendirdi. "Ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım" diyen Erdoğan, "Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran... Temenni ederim ki şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra yine aynı şekilde sürdürürüz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Ömer Öztürk Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Erdoğan ile görüş ayrılıklarımız var ama sözünü tutan biri" şeklindeki açıklaması hatırlatılan Erdoğan, şunları söyledi;

"Sayın Putin'le tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran... Temenni ederim ki şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra yine aynı şekilde sürdürürüz. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz."

 

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