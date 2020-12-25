Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği, Erdoğan'ın Putin'le ilgili sözlerini paylaştı

Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili sözlerini paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığını videoya "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan #Rusya Devlet Başkanı Vladimir #Putin'in kendisi için kullandığı ifadeleri değerlendirdi. ￼'Sayın Putin'le tanıştıktan sonra ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözünde duran...” notu düşüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Erdoğan ile görüş ayrılıklarımız var ama sözünü tutan biri" şeklindeki ifadelerini değerlendirdi. "Ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım" diyen Erdoğan, "Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran... Temenni ederim ki şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra yine aynı şekilde sürdürürüz" diye konuştu.