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Türkiye'nin ürettiği Koronavirüs aşısının araştırma sorumlusu ve ilk aşı gönüllüsü konuştu: Her şey yolunda gidiyor

"Herhangi bir reaksiyon veya yan etki görmedim"

27 Ekim 2020 10:26

Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile korona virüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasında uygulanan aşının ilk aşaması ile ilgili bilgi veren Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, aşı yapılan gönüllülerin ikinci dozlarının yapıldığını belirterek, “Türkiye genelinde herhangi bir sorun yaşanmadı ve her şey yolunda gidiyor” dedi.

Araştırmaların başarılı olması için daha fazla gönüllüye ihtiyaç olduğunu söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "3 sağlık çalışanına 2. dozlarını yaptık. Bu 3 sağlık çalışanı daha önce hastalık teması olmayan, sağlıklı gönüllülerdi. Aşı sürecinde de herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık sadece bölgesel bölgesel bir enjeksiyona bağlı ağrı oldu bir kişide. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok" dedi.

Aşıyı ilk vurulan gönüllüler arasında olan Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisi Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun ise “Aşı yapılalı 14 gün oldu ve ben bu süre zarfında herhangi bir reaksiyon veya yan etki görmedim. Ben ilk etapta geçiren kişilerin çok ağır geçirdiğini gördüğüm için, bu aşının da ufak da olsa bir yan etkisi olacağını zannediyordum ama herhangi bir şey olmadı. Yüksek ateş, öksürük gibi covid sürecinde gördüğüm şeylerin hiç birini bu aşıda görmedim ve normal hayatıma devam ettim" ifadelerini kullandı.

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Dr. Ayşin Kılınç TokerŞerife DursunKayseri Şehir Hastanesikoroanvirüsaşıtürkiyenin ürettiği aşı

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