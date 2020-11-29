Türkiye'nin Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye'nin Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, '3 çember 2 labut' aletinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.

Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.