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Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ne zaman yollara çıkacak?

"CEZERİ'nin yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak"

16 Eylül 2020 13:07

Türkiye'nin ilk uçan arabası "CEZERİ" ilk testlerini başarıyla tamamlayarak 10 metre yüksekliğe ulaştı. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "CEZERİ'nin yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak." dedi.

 

Haberler.com'da yer alan habere göre Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdürlüğünü yaptığı BAYKAR firması, Türkiye'nin ilk uçan arabasını geliştirdi. Türk mühendislerinin tasarladığı "CEZERİ" isimli uçan araba, ilk testlerini başarıyla tamamlayarak 10 metre yüksekliğe ulaştı. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan CEZERİ Uçan Araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

"Yollara inmesi 10-15 yılı bulacak"

Aracın 10-15 sene içerisinde yollara çıkacağını belirten Selçuk Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak CEZERİ Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak" dedi.

CEZERİ Uçan Araba ilk defa 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geniş kitlelere tanıtıldı. 

1 saatte 70-80 km yol yapacak

CEZERİ Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak %100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ, gelecekte yapay zekâ sistemleri ile donatılacak. CEZERİ Uçan Araba'nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 km menzile ulaşması hedefleniyor.

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