Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü 'Demir Yumruk' Garbis Zakaryan'a son veda

İstanbul Şişli’deki evinde 25 Ocak Cumartesi günü hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan, Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

90 yaşında hayata gözlerini yuman Türkiye’nin ilk milli boksörü Zakaryan için Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Zakaryan Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

Gabris Zakaryan kimdir?

24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olan Gabris Zakaryan, Galatasaray’da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu.