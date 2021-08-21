Türkiye’nin ilk özel şekilli balonları üretildi

Türkiye’de ilki 2019 yılında yapılan Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. 28,29 ve 30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivalinde bu yıl ilk kez şekilli balonlar havalanacak.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı açıklamada bu yıl 2. Uluslararası Kapadokya Balon festivalinin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Aydoğan, “2019 yılında ilk Kapadokya uluslararası balon festivalini gerçekleştirmiştik. 2020 yılında pandemi sebebiyle herhangi bir festival gerçekleştiremedik. Bu yılda özellikle üretim firmamız olarak ürettiğimiz Türkiye’de üretilen ilk şekilli balonlarımız ile beraber ve yurtdışından gelen balonlarla beraber ikinci uluslararası Kapadokya balon festivalini gerçekleştireceğiz. Firmamız olarak üç farklı şekilli balon ürettik. Kalp şeklinde bir balon, roket şeklinde bir balon ve 30 Ağustos için özel Türk bayrağı şeklinde bir balon üretmeyi başardık. İnşallah bu festivalimizde bu balonlarımızla beraber görsel şölen ile Kapadokya’da misafirlerimizi görmek istiyoruz” dedi.