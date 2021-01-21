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Türkiye’nin ilk milli parkında kış manzaraları

21 Ocak 2021 10:40

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti tamamen buz tuttu. Karla kaplanan orman ve gölet havadan görüntülendi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkında gece eksi 15 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle ormanlar arasında bulunan Cevdet Dündar Göleti’nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Beyaz ve yeşilin buluştuğu tabiat parkında donan gölet ise muhteşem bir güzellik oluşturdu.

Tabiat parkını gezen bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindi.

Şehir dışından Yozgat’a gelen ve Yozgat Çamlığı Milli Parkını gezen Mustafa Koçyiğit, “Yozgat’a misafir olarak geldim. Yozgat Çamlığını gezmek istedik. Gerçekten çok güzel bir yer, burada bulunan gölde donmuş. Kartpostallık görüntüler oluşmuş. Ben de fotoğraf çektim hatıra olarak” dedi.

Ailesi ile Yozgat Çamlığını gezmeye gelen Yaşar Alptaş ise, “İlk milli park olan Yozgat’ımızın çamlığını gezmeye geldik. Burada bulunan gölümüz soğuktan dolayı buz tutmuş. Güzel bir kartpostallık görüntü var. Biz de ailemizle gezmeye geldik” şeklinde konuştu.

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