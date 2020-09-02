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Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı restore edildi

İBB, Sarayburnu’nda bulunan Türkiye’nin ilk Atatürk heykelini restore etti

02 Eylül 2020 12:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarayburnu’nda bulunan Türkiye’nin ilk Atatürk heykelini restore etti.

Ülkenin ilk Atatürk anıtı, geçen aylarda bakımsız ve kirli görüntüsüyle tepki çekmişti.

İBB, 1926’da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’in yaptığı anıt için çalışmalara başlamıştı.

Çalışmada bronz döküm heykel üzerindeki atık ve kirler temizlendi. Yaldız boya ve diğer boya kalıntıları, uzman restoratör-konservatör ekip tarafından uzaklaştırıldı.

Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek koruyucu uygulandı.

Çevre düzenlemesi yolda

Öte yandan heykelin çevresinde de düzenleme yapılması bekleniyor.

İBB tarafından hazırlanan Sarayburnu çevre düzenleme projesinin onay aşamasında olduğu öğrenildi.

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