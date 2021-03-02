Türkiye'nin il bazında risk haritası sonrası gündem olan video: "Evden biri çıkacak biri girecek herhalde"

Sağlık Bakanlığı'nın il bazında Koronavirüs verilerini gösteren haritayı paylaşmasının ardından bazı vatandaşların kafası karıştı. Sosyal medyada mizah içerikli videolar paylaşan, komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun dün açıklanan pandemide 'yeni normal' dönemine ilişkin esprili videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın harita renklendirmesini ve yasakların kademeli olarak kaldırılmasını bazı vatandaşların anlamaması üzerine bir video çeken Sakallıoğlu "Bu akşam tüm evler" notu ile yaptığı paylaşımda 'yeni normal' kuralları sebebiyle kafası karışan bir vatandaşın taklidini yaptı.

Sakallıoğlu, haritayı yorumlayarak telefonda konuştuğu kişiye "Maviler' diyor. '7 den 7 yarı kapasiteli çıkacak' diyor. Evden biri çıkacak biri girecek, öyle geliyor bana. Her renk birbirine karışmış boşver" dedi.