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Türkiye'nin en yüksek yüksek barajının tamamlanmasına 25 metre kaldı

25 Kasım 2020 14:42

Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 25 metre kaldı. Barajın gövde çalışması 0’dan 250 metreye yükselişi time-lapse tekniğiyle görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak. Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 25 metre kaldı. Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü gövde beton çalışmanın sıfırdan 250 metreye gelen süreyi "time lapse” tekniğiyle görüntüledi.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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