"Türkiye'nin en önemli sorunu çözüldü; artık karada ölüm yok!"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olmasını iptal etme kararını değerlendirdi.

Aynı Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin başvuruyu reddettiğini hatırlatan Tezkan, Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olamsı kararının nedenini "Çünkü Cumhurbaşkanı bir süre önce ima etti. 'Bir Danıştay'a bakalım. Onun kararına göre bir şey yaparız' dedi. Emir demiri kesti" şeklinde açıkladı.

"Yeni rejimde Danıştay'dan Anayasa Mahkemesi'ne kadar herkes Erdoğan'ın ağzından çıkan söze göre kararlar alıyor" diyen Tezkan, "Sultanahmet boş, önce onu bir doldursalar. Sonra sıra buna gelse. Bu kararlar Türkiye daha mı bağımsız oldu? Onlara göre galiba öyle" diye konuştu.