Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de tescillendi

Artvin’in Murgul ilçesinde 11 metrelik çapı ile Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı unvanına sahip anıt ağaç tescillendi. 1500 ile 2000 bin yaşında olduğu tahmin edilen yaklaşık 25 metre boyundaki ağaç, koruma altına alındı.

Artvin’in Murgul ilçesinde bağlı Korucular Köyü Kokolet Vadisinde bulunan porsuk ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'anıt ağaç' olarak tescillenerek koruma altına alındı. Murgul ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kokolet vadisindeki 1500 ile 2000 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı, 11 metre çevre uzunluğuyla Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı olarak tescillendi.