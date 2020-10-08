T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de tescillendi

25 metre boyundaki ağaç, koruma altına alındı

08 Ekim 2020 09:12

Artvin’in Murgul ilçesinde 11 metrelik çapı ile Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı unvanına sahip anıt ağaç tescillendi. 1500 ile 2000 bin yaşında olduğu tahmin edilen yaklaşık 25 metre boyundaki ağaç, koruma altına alındı.

Artvin’in Murgul ilçesinde bağlı Korucular Köyü Kokolet Vadisinde bulunan porsuk ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'anıt ağaç' olarak tescillenerek koruma altına alındı. Murgul ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kokolet vadisindeki 1500 ile 2000 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı, 11 metre çevre uzunluğuyla Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı olarak tescillendi.

ETİKETLER

artvinmurgultürkiyenin en geniş ağacıporsuk ağacıanıt ağaç

Diğer Videolar

24 Kasım'da balonlar öğretmenler için uçuruldu

Bakan Kurum, tamamlanan deprem konutlarını inceledi

Çukur dizisinin Celasun'u, oyuncu Kubilay Aka kaza yaptı!

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, Instagram'da canlı yayın yaparak "Kudurun" dedi

İmamoğlu, "UKOME'ye sunuyoruz" diyerek getirilmesi planlanan yeni taksi sistemini paylaştı

Saygı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken prompterda sorun çıktı!...

Vatandaşın isyanı sosyal medyada viral oldu: Biz geldik gidiyoruz, siz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Evli kadına tecavüz etti, videosunu kocasına gönderdi!...

Almanya doğruladı, Türkiye "kimsenin rızası alınmadı" diyerek tepki gösterdi: Akdeniz'de...

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum...

Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı; 6...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken prompterda sorun çıktı!...

Vatandaşın isyanı sosyal medyada viral oldu: Biz geldik gidiyoruz, siz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24