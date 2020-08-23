"Türkiye'nin en büyük sorunu ne terör ne işsizlik ne hayat pahalılığı..."

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz’de Türkiye’nin şimdiye dek en zengin doğal gaz yatağının bulunduğunu duyurmasını ve halkın buna ne kadar inandığını değerlendirdi.

"Türkiye'nin en büyük sorunu güvensizlik" diyen Tezkan, "Halk doğal gazın miktarına da bulunup bulunmadığına da inanmıyor. İktidar bunu bir düşünmeli. Halk 'bu kaçıncı doğal gaz ilanı' diyor. Güven yoksa o iktidar yürümez" diye konuştu.