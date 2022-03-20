Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz kutlamaları

Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz Bayramı kutlanıyor.

Bu yıl "Şimdi kazanma zamanı" sloganıyla gerçekleştirilen Nevruz, dört bir yanda kutlanıyor.

İstanbul Yenikapı’da sabahın erken saatlerinde kentin birçok yerinden alana gelen yurttaşların Nevruz kutlamaları Yenikapı Metro çıkışı ve arama noktalarında çektikleri halaylarla başladı. Metro çıkışlarında polis tarafından oluşturulan arama noktalarının yanı sıra İstanbul Nevruz Tertip Komitesi tarafından belirlenen görevliler ayrı bir arama noktası kurdu. İzmir İzmir’in Gündoğdu Meydan'ında halk Newroz kutlaması gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Meydanı ve Alsancak olmak üzere iki ayrı koldan kitle meydana giriş yaparken, meydanda seslendirilen şarkılar eşliğinde onbinlerce kişi Nevruz’u kutluyor. Kutlamada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Dönem Sözcüsü Juliana Gözen konuşacak, sanatçılar Mervan Tan ve Roşkar sahne alacak.

Şanlıurfa Şanıurfa’da sabah saatlerinden itibaren yurttaşlar Nevruz’un kutlanacağı alanın yolunu tuttu. 11 Nisan Stadyum Stadı’nın bulunduğu alana kadınlar renkli kıyafetleriyle geldi. Program başlamadan önce alana gelen yurttaşlar, çalınan parçalar eşliğinde halaylar çekti. Alana girenler ellerinde HDP flamalarının yanı sıra Urfa Adliyesi önünde 377 gündür Adalet Nöbeti’ni sürdüren Emine Şenyaşar’ın fotoğrafının olduğu lolipopları taşıdı. Kutlamada, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Urfa Milletvekili Nusrettin Maçin ve Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek’in konuşmacı olarak katılıyor. Konuşmacıların yanı sıra sivil toplum örgütleri, sendika temsilcileri de alandaki yerlerini aldı. Mitingde sanatçılar Kadir Çat, Erdoğan Emir, Koma Hewra sahne alıyor. Gaziantep Gaziantep'te de Nevruz programı başladı. Nevruz alanına "68 ruhuyla gençlik her yerde" yazılı pankart asıldı. İzmir İl binasında öldürülen Deniz Poyraz ve Kemal Kurkut'un fotoğraflarının basılı olduğu pankartlar, alana alınmadı. 3 farklı noktadan içeriye giren vatandaşlar, çalınan müzikler eşliğinde halay çekti. Programda HDP Antep Milletvekilli Mahmut Toğrul ve Kadın Meclisi Üyesi Gülcihan Şimşek'in konuşma yapması bekleniyor. Sanatçılar Mikail Arslan ve Şerzat'ta müzikleri ile kutlamaya ortak olacaklar. Van

Van Kalesi ve Van Gölü’nün buluştuğu Nevruz Parkı’nda yapılan kutlamalar başladı. Vatandaşlar şarkılar eşliğinde halaylar çekti.

Eski HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcıları Feleknaz Uca ve Tayip Temel ile İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç da birer konuşma yapacak.

Yine Koma Lawje, Eleonore, Koma Pel ve Ayfer Düzdaş da sahnede şarkılarını seslendirecek.

Batman

Batman’da günlerdir hazırlıkları süren Nevruz kutlamaları başladı. Pazaryeri Mahallesi’nde bulunan Nevruz alanındaki kutlamalar için erken saatlerde binlerce kişi alana gelmeye başladı. Çevre ilçe ve köylerden de çok sayıda kişi kutlamalar için kente geldi. Rengarenk kıyafetleriyle kutlamalara katılan yurttaşlar, sahnede çalılan parçalar eşliğinde halaya durdu. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekilli Garo Paylan'ın ın kutlamalarda birer konuşma yapması bekleniyor. Sanatçılar Servet Kocakaya, Şilan Dora ve Karmete de kutlamalarda sahne alacak.

Adana Adana'da Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak Nevruz mitingi için halk alanı doldurdu. Şırnak

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Nevruz alanında gerçekleştirilecek kutlamaya gelişler, sabahın erken saatlerinde başladı.